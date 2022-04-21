Временные велодорожки не пережили зиму. Что будет с ними дальше?

С теплой погодой на улицы города вернулись прокатные самокаты, а на тротуарах снова стали слышны визги испуганных пешеходов. Вместе со снегом, с улиц города сошла большая часть прошлогодних раскрашенных велодорожек. А ведь их нарисовали только осенью. С самого начала решение декларировалось, как временное. Однако никто не предполагал, что оно окажется настолько временным.

8. апреля в интервью ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал, что в городе будет проведено исследование, заказанное у университета TalTech фирмой KMG, которое выявит причины такого быстрого износа покрытия. По результатам этого исследования будет принято решение о том, стоит ли заново перекрашивать дорожное покрытие (ведь оно до сих пор находится на гарантии) или вся игра не стоит свеч. По словам Света, пока неясно, потребуется ли это.

"Вопрос в том, насколько разумным мы это сочтем", — сказал он. Результаты должны быть готовы уже на этой неделе.

Красный цвет — дороги нет



Красные велодорожки — это не новость. Подобный оттенок успешно применяют в разных городах Европы на протяжении многих лет. Только решение, принятое таллиннской мэрией, отличается от общемировых практик. У красного цвета бывает два назначения: 1) выделить опасные места, 2) придать всей велоинфраструктуре единый вид. Кстати, краска для асфальта применяется крайне редко и точечно. Если нужно выделить цветом большой отрезок, то при заливке улицы асфальтом, в него добавляют красящий пигмент, чтобы было долговечно и не стиралось за одну зиму