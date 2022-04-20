Правительство одобрило повышение прожиточного минимума до 200 евро

По плану на следующей неделе правительство утвердит проект дополнительного бюджета и направит его в Рийгикогу.

Изменения касаются домохозяйств с низким доходом, т.е. получателей прожиточного пособия, в том числе беженцев, которым может потребоваться помощь в материальном обеспечении.

В Эстонии в относительной бедности живет 20,7% населения.

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