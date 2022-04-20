20.04.2022, 10:38
Правительство одобрило повышение прожиточного минимума до 200 евро
Foto: Andres Putting
Вчера, 19 апреля, на заседании кабинета министров правительство принципиально одобрило повышение прожиточного минимума со 150 евро до 200 евро.
По плану на следующей неделе правительство утвердит проект дополнительного бюджета и направит его в Рийгикогу.
Изменения касаются домохозяйств с низким доходом, т.е. получателей прожиточного пособия, в том числе беженцев, которым может потребоваться помощь в материальном обеспечении.
В Эстонии в относительной бедности живет 20,7% населения.
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