Вторую ракетку мира Медведева и других россиян решили отстранить от Уимблдона

По данным издания, решение уже принято. Это подтвердил высокопоставленный теннисный чиновник, который пожелал остаться анонимным, потому что не имеет полномочий говорить от лица Всеанглийского теннисного клуба.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании потребуют от игроков гарантий, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина и не получают финансовой поддержки от России. New York Times сообщает, что от такого сценария отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Вместо этого решили полностью отстранить их от участия.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти, в мужском парном — хорваты Никола Мектич и Мате Павич, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и Се Шувэй из Тайваня, в миксте — британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик.

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