Жители Мариуполя честно рассказали про украинизацию: людям старшего поколения переход на украинский язык дался тяжело

Викторию, Петра, Лизу и Полину вывезли из Мариуполя российские военные. Подробнее их историю можно прочитать здесь. У них простая украинская семья, где в нескольких поколениях родственники общались на русском языке.

Лиза училась в обычной школе Мариуполя. Обучение проходило на русском языке. ”Все одноклассники между собой общались на русском. После 9 класса обучение перевели на украинский язык, но с этим проблем ни у кого не было. Все сверстники спокойно говорят на украинском”, — рассказывает 16-летняя Лиза.

Ее сестра Полина согласна: в Мариуполе все спокойно общаются на русском языке. "После введения Закона о языке, многие стали чаще использовать украинский. Но всегда было негласное правило — если ты хочешь общаться на русском, ты общаешься на русском, с этим очень просто. Никакого притеснения не было", — считает 21-летняя украинка.

Многие российские СМИ сообщают о массовых репрессиях русскоязычных жителей Украины, пишут о запрете общаться на русском языке и массовом распространении нацизма. Жительница Восточной Украины с этим не согласна. "Мы просто подчеркивали свою национальную идентичность. В Мариуполе молодежь позитивно восприняла украинизацию, это важно для нас, важно понимать, что мы один народ. Мне кажется, это нужно было делать гораздо раньше, еще в 1991 году, после распада СССР. Нужно было раньше начать любить и уважать украинский язык и культуру", — подчеркивает Полина.

Виктория, мама Лизы и Полины, родилась в Украине в русскоговорящей семьей. Её семья дома всегда говорила на русском, все-таки в СССР в её школе украинский не изучали.

Людям старшего поколения тяжело дался переход на украинский язык после Майдана, во взрослом возрасте сложно учить язык, признается работающая педагогом Виктория. "Мои знакомые не понимали, зачем это нужно. Я им объясняла, что это государственный язык, как в Англии жить, не зная английского? — говорит она. — Я не вижу в этом проблем. Мы между собой общались на русском. Насилия против воли человека не было".