Дипломаты возвращаются в Киев. Эстонский посол решил повременить

Некоторые представительства работали и во время боев, но не на уровне послов. Исключение составил посол Польши, который не стал покидать Киев.

К настоящему моменту в столицу Украины вернулись послы Франции, Италии, Литвы и Молдовы, а также глава представительства ЕС Матти Маасикас. Кроме этого вернулся в Киев посол Турции.

Некоторые страны сообщают о возобновлении работы посольств в Киеве, но пока не на уровне послов. Это Словения, Латвия, Чехия. Совсем скоро откроется и посольство Испании.

Не вернулся пока и посол Эстонии, хотя само посольство в Киеве работает. В течение следующих нескольких недель посол Эстонии Каймо Кууск продолжит работу в городе Жешуве на юго-востоке Польши.

США, которые первыми покинули Киев, до сих пор не возобновили работу посольства.

Задержки с возвращением вызваны опасениями за безопасность дипломатов. Всего в Киеве действует более сотни посольств.