Дипломаты возвращаются в Киев. Эстонский посол решил повременить
Чем дальше на восток Украины продвигается война, тем серьезнее посольства разных стран задумываются о возвращении в Киев, пишет Eesti Ekspress.
Некоторые представительства работали и во время боев, но не на уровне послов. Исключение составил посол Польши, который не стал покидать Киев.
К настоящему моменту в столицу Украины вернулись послы Франции, Италии, Литвы и Молдовы, а также глава представительства ЕС Матти Маасикас. Кроме этого вернулся в Киев посол Турции.
Некоторые страны сообщают о возобновлении работы посольств в Киеве, но пока не на уровне послов. Это Словения, Латвия, Чехия. Совсем скоро откроется и посольство Испании.
Не вернулся пока и посол Эстонии, хотя само посольство в Киеве работает. В течение следующих нескольких недель посол Эстонии Каймо Кууск продолжит работу в городе Жешуве на юго-востоке Польши.
США, которые первыми покинули Киев, до сих пор не возобновили работу посольства.
Задержки с возвращением вызваны опасениями за безопасность дипломатов. Всего в Киеве действует более сотни посольств.
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