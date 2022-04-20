Norstat: рейтинг Партии реформ продолжает расти

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,1% до 21,5%, передает rusERR .

Третью строчку после перерыва в более чем два месяца вернула себе Центристская партия, поддержка которой за неделю выросла с 16,6% до 16,9%.