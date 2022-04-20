20.04.2022, 08:08
Norstat: рейтинг Партии реформ продолжает расти
Foto: Ilmar Saabas
Партия реформ продолжает единолично лидировать в рейтинге популярности политических сил с уровнем поддержки, приближающимся к отметке в 31%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 21 марта по 18 апреля.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,1% до 21,5%, передает rusERR.
Третью строчку после перерыва в более чем два месяца вернула себе Центристская партия, поддержка которой за неделю выросла с 16,6% до 16,9%.
Популярность не представленной в Рийгикогу партии "Эстония 200" снизилась с 17,6% до 16,6%.
Рейтинг социал-демократов опустился до 5,9%, рейтинг Isamaa вторую неделю подряд остается ниже избирательного порога - 4,8%.