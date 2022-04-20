20.04.2022, 07:45
Канадская журналистка: Таллинн - мировой центр фигурного катания
Foto: Jaanus Lensment
Канадская журналистка Беверли Смит назвала город, который, по ее мнению, мог бы принять этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне вместо России.
”Теперь Таллинн можно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырех континентов, а теперь еще и юниорский чемпионат мира. Можно ли отдать Таллинну российский этап Гран-при? Разве что в Таллинне там не устали”, — написала Смит в твиттере.
Из-за ситуации в Украине Международный союз конькобежцев (ISU) планирует перенести этап Гран-при из России в сезоне-2022/23.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.