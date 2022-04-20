Канадская журналистка: Таллинн - мировой центр фигурного катания

”Теперь Таллинн можно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырех континентов, а теперь еще и юниорский чемпионат мира. Можно ли отдать Таллинну российский этап Гран-при? Разве что в Таллинне там не устали”, — написала Смит в твиттере.