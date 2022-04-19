Департамент здоровья порадовал любителей отдыха на Штромке!

В прошлом году Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с районом Пыхья-Таллинн предприняли ряд мер для определения источника загрязнения. Начиная с лета 2021 года было взято порядка 600 проб из ручья Мустйыэ и водосбора Харку, откуда вода поступает в залив Копли и влияет на качество воды для купания на пляже Штромка.

”К сегодняшнему дню получены данные за год, и можно сравнить произошедшие изменения. В течение прошлого года был определен ряд строений, откуда часть сточной воды направлялась в ливневую канализацию”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Совместно с AS Tallinna Vesi круглогодично и еженедельно продолжится мониторинг и проведение анализов проб воды с водосборного бассейна. ”Самой большой проблемой была большая изменчивость микробиологических параметров в морской воде, что делает определение загрязняющих веществ трудоемким и требующим немало времени”, — сказала Пихлап.

По сравнению с началом 2021 года и на основе ранее проведенных исследований, самое большое уменьшение микробиологического загрязнения произошло в поверхностном стоке Харку. В этом стоке микробиологические параметры значительно улучшились.

”Продолжим работы и в этом году, чтобы шаг за шагом очищать воду на Штромке. При этом стоит считаться, что речь идет о масштабном исследовании, и микробиологическое загрязнение эпизодическое”, — пояснила Пихлап.

Район для обеспечение безопасности по рекомендации Департамента здоровья отодвинет границы места для купания к северу, что поможет купающимся с южной стороны меньше соприкасаться с возможным загрязнением. В течение пляжного сезона 2022 года со Штромки продолжат еженедельно брать пробы воды. Более частое взятие проб воды для купания поможет Департаменту здоровья составить ежегодный профиль воды для купания на пляже Шромка и сделать выводы о том, как подать заявку на получение голубого флага.