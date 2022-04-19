Правительство назвало объем дополнительного бюджета и статьи его расходов

В дополнительном бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума на первого члена семьи со 150 до 200 евро. Также семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, будут получать компенсацию расходов на жилищный кредит. На повышение прожиточного пособия в дополнительном бюджете запланировано 29 млн евро, передает пресс-служба Центристской партии.

”Одним из принципиальных моментов для правительственной делегации Центристской партии является улучшение условий жизни людей и смягчение последствий роста цен. Это касается прежде всего тех, кого больше всего затронул рост цен”, — сказал руководитель правительственной делегации центристов и министр государственного управления Яак Ааб.

”Энергетический кризис и война в Украине стали причиной роста цен на товары первой необходимости. Поэтому мы приняли решение выплатить осенью разовое пособие в размере 50 евро. Эта мера обойдется государству в 30 млн евро”.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, рост цен в ближайшем будущем во многом зависит от доступности энергоносителей. ”Чтобы обеспечить энергетическую безопасность, государство выделит 170 млн евро на приобретение запасов газа и 13 млн евро на приобретение запасов жидкого топлива. Также с Финляндией у нас достигнута договоренность о совместной аренде плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (LNG) Это обойдется в 30 млн евро”, — сказал Аас.