Министр культуры: получатели временной защиты из Украины обязаны участвовать в обучении по программе адаптации и языковых курсах

”Очень многим украинским беженцам из зоны военных действий будет непросто вернуться на родину, и им придется обустраивать свою жизнь в Эстонии. Это означает, что мы должны помочь этим людям максимально мягко адаптироваться к эстонской культуре и позаботиться о том, чтобы никто не остался не охваченным государственными услугами. Для этого нужно овладеть и эстонским языком”, — сказал министр культуры Тийт Терик.

Все получатели временной защиты должны участвовать в обучении по программе адаптации, чтобы понять, как функционирует Эстонское государство и общество, а также получить представление о повседневной жизни в Эстонии. Кроме того, они обязаны участвовать в языковых курсах на категорию А1, которые проводятся как очно, так и через интернет. Информация о регистрации будет доведена до сведения всех беженцев из зоны военных действий, которым государство предоставило временную защиту.

”Эстонцы всегда очень доброжелательно относятся к тому, когда люди из других стран, поселившиеся в Эстонии, интересуются эстонским языком. Изучение языка — самый прямой путь к сердцам эстонцев. Наши новые соотечественники сумеют лучше адаптироваться, если мы дадим им возможность практиковать эстонский язык в бытовых ситуациях, а также будем будем поддерживать их советами и рекомендациями для удовлетворения повседневных потребностей. Широкий круг проблем может варьироваться от поиска работы и возможностей образования для детей до участия в развлекательных мероприятиях. Давайте проявим готовность помочь и доброжелательность”, — добавил министр Терик.

При поддержке дополнительного бюджета программу адаптации смогут пройти 20 000 человек, а принять участие в изучении языка — 10 000 получателей временной защиты. Уже запущенные программы языкового обучения продолжаются, и курсы для получателей временной защиты не повлияют на их проведение или объем. Курсы для получателей временной защиты стартуют в начале лета, тендер на поиск поставщиков услуг языкового обучения уже объявлен.