Как родители могут сэкономить время и деньги?
Многие семьи открыли для себя способ экономии времени и денег. Они больше не тратят время на посещение трех разных магазинов, а покупают все в Prisma — продукты, а также качественную одежду от Ciraf, House и других известных брендов.
Мерике, мать четверых детей, работающая специалистом по маркетингу, хорошо знает, что такое нехватка времени. Нужно быть профи в планировании графика, чтобы времени хватало не только на семью и работу, но также и на себя. ”Я не могу позволить себе ходить в магазины отдельно за одеждой, обувью и продуктами. Уж лучше я заеду в Prisma и куплю еды на неделю, а заодно и детскую одежду”, — говорит она.
Для Мерике особенно важно качество. Одежда должна быть прочной, ее должно быть удобно одевать на малыша, к тому же ребенку в ней должно быть комфортно. Важно, чтобы она не теряла свои свойства даже после десятка стирок. Перед покупкой Мерике проверяет, соблюдает ли тот или иной бренд принципы справедливого производства.
Детская одежда высокого качества
По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, торговая сеть уделяет внимание наличию качественных изделий во всех товарных группах и ценовых классах. Prisma самостоятельно импортирует 80 % детской одежды, при этом контролируя происхождение, состав и свойства изделий.
Очень популярны детские товары брендов Ciraf и House — собственных торговых марок Prisma.
Помимо товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками, Prisma предлагает широкий ассортимент продукции известных брендов, в том числе одежду от Adidas, Puma, Vans, Reima, Lassie, Didriksons и других. Нийтару отмечает, что комбинезоны Ciraf и изделия из софтшелла получили прекрасные отзывы. Покупатели хвалят перчатки Didriksons за их прочность. У комбинезона гладкая подкладка, а это значит, что одевать его на ребенка очень просто. Отдельный хит — сапоги Kuoma, специально за которыми в Prisma приезжают даже соседи из Латвии.
Ответственный выбор и проверенное качество
Одежда, продаваемая в Prisma, изготавливается на проверенных заводах, в производстве не задействованы слишком юные работники и низкооплачиваемая рабочая сила. Вся продукция подлежит вторичной переработке, а используемый хлопок имеет маркировку Ecocert.”Соблюдение принципов справедливого производства становится все более важным трендом, на который обращают внимание и родители. Это лежит в основе формирования нашего ассортимента. Например, в товарной группе игрушек всю большую популярность приобретают изделия из дерева и экотовары”, — отметил Нийтару. Сейчас большая часть ассортимента изготовлена из контролируемых экологичных материалов. К 2025 году весь ассортимент собственной продукции Prisma будет соответствовать самым высоким стандартам экологичности.
Ответственное производство также предполагает предоставление соответствующей информации об изделии. На этикетках одежды собственной торговой марки Prisma можно найти полную информацию о защите от ветра и влаги, а также советы по уходу, которые значительно продлевают срок службы изделия. Например, детскую одежду следует стирать не порошком, а гелем, поскольку текстура гранул может ухудшить водостойкость материала.
Все покупки в одном магазине
Многие семьи высоко ценят широкий выбор товаров Prisma — очень удобно, когда можешь найти все необходимое в одном магазине, за один раз купить продукты и обновить гардероб всей семьи.
Помимо повседневной одежды для детей в магазинах представлены и товары для торжественных событий: не забывайте, что близится сезон выпускных праздников в детских садах и школах!
Пополнить свой гардероб в Prisma могут и совсем юные модники, и клиенты более взрослого возраста. Например, одежда из коллекции Antti Tapani была хорошо принята молодежью. Эти вещи отличаются индивидуальностью и доступной ценой.
По мере приближения лета ассортимент потребительских товаров Prisma пополнится аксессуарами, необходимыми для пляжного отдыха и купания. Кроме того, в продаже появятся качественные велосипеды известных финских производителей. По словам Нийтару, все велосипеды собираются на месте специалистами, прошедшими обучение. Это экономит время семьи и гарантирует качество. На самые популярные велосипеды Jupiter и Tuntur действует продолжительная гарантия.
Большой выбор детской одежды найдете в гипермаркетах Prisma. Смотрите выбор детской одежды также на ePrisma.