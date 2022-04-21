Как родители могут сэкономить время и деньги?

Мерике, мать четверых детей, работающая специалистом по маркетингу, хорошо знает, что такое нехватка времени. Нужно быть профи в планировании графика, чтобы времени хватало не только на семью и работу, но также и на себя. ”Я не могу позволить себе ходить в магазины отдельно за одеждой, обувью и продуктами. Уж лучше я заеду в Prisma и куплю еды на неделю, а заодно и детскую одежду”, — говорит она.

Для Мерике особенно важно качество. Одежда должна быть прочной, ее должно быть удобно одевать на малыша, к тому же ребенку в ней должно быть комфортно. Важно, чтобы она не теряла свои свойства даже после десятка стирок. Перед покупкой Мерике проверяет, соблюдает ли тот или иной бренд принципы справедливого производства.

Детская одежда высокого качества



По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, торговая сеть уделяет внимание наличию качественных изделий во всех товарных группах и ценовых классах. Prisma самостоятельно импортирует 80 % детской одежды, при этом контролируя происхождение, состав и свойства изделий.

Очень популярны детские товары брендов Ciraf и House — собственных торговых марок Prisma.

Под маркой Ciraf выпускаются изделия для младенцев и детей до трех лет, House предлагает широкий ассортимент одежды для школьников и подростков, а также для взрослых. Вся продукция специально создается для магазинов Prisma, ее качество постоянно проверяется. ”Свидетельством хорошего качества является то, что порой одежду Ciraf и House носят несколько детей в одной семье. Время от времени эти вещи можно встретить и на вторичном рынке, а это означает, что ткань служит годами”, — сказал Нийтару.