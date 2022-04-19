19.04.2022, 17:09
ФОТО | В Мустамяэ замечен мужчина с похожим на оружие предметом. Полиция просит людей оставаться дома
ФОТО: Eero Vabamaegi
В полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Пёэризе, 14 мужчина из окна размахивал предметом, похожим на оружие.
Полиция отреагировала на сообщение большими силами. Информации о том, что кто-то пострадал, на данный момент нет.
Полиция просит людей избегать данный район, а жителей оставаться в своих квартирах и закрыть двери.
Более подробную информацию полиция сообщит при первой возможности.