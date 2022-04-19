ЧП и криминал
19.04.2022, 17:09

ФОТО | В Мустамяэ был замечен мужчина с похожим на оружие предметом. Задержаны двое

 
Foto: Читатель Delfi

Примерно в 16.30 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Пёэризе, 14 мужчина из окна размахивал предметом, похожим на оружие.

Полиция отреагировала на сообщение большими силами. Полиция пропросила людей избегать данный район, а жителей оставаться в своих квартирах и закрыть двери.

В 17.45 полиция сообщила, что задержала на улице Пёэризе двух мужчин. У них найдено пневматическое оружие. Поскольку опасности для окружающих нет, правоохранители сняли ограждение вокруг места происшествия.

Обстоятельства происшествия уточняются.


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