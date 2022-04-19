ФОТО | В Мустамяэ был замечен мужчина с похожим на оружие предметом. Задержаны двое

Полиция отреагировала на сообщение большими силами. Полиция пропросила людей избегать данный район, а жителей оставаться в своих квартирах и закрыть двери.

В 17.45 полиция сообщила, что задержала на улице Пёэризе двух мужчин. У них найдено пневматическое оружие. Поскольку опасности для окружающих нет, правоохранители сняли ограждение вокруг места происшествия.