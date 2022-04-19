19.04.2022, 17:09
ФОТО | В Мустамяэ был замечен мужчина с похожим на оружие предметом. Задержаны двое
Foto: Читатель Delfi
Примерно в 16.30 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Пёэризе, 14 мужчина из окна размахивал предметом, похожим на оружие.
Полиция отреагировала на сообщение большими силами. Полиция пропросила людей избегать данный район, а жителей оставаться в своих квартирах и закрыть двери.
В 17.45 полиция сообщила, что задержала на улице Пёэризе двух мужчин. У них найдено пневматическое оружие. Поскольку опасности для окружающих нет, правоохранители сняли ограждение вокруг места происшествия.
Обстоятельства происшествия уточняются.