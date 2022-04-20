Нам нельзя поддаваться на провокации: что о запрете символов, поддерживающих агрессию, думает министр МВД?
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски пообщалась на тему символов, которые могут быть истолкованы как поддерживающие агрессию, с министром МВД Эстонии Кристианом Яани. Своим текстом она поделилась на странице в Facebook.
В продолжении темы символов, поддерживающих агрессию. Вчера в комментариях и личных сообщениях мне прислали ряд дополнительных вопросов об уместности использования георгиевской ленты и поправках к Пенитенциарному кодексу. Эти вопросы я направила министру внутренних дел Кристиану Яани. Ниже Вы можете ознакомиться с ответами министра, которые, надеюсь, внесут дополнительную ясность.
От себя добавлю, самое разумное, что мы можем сейчас сделать для сохранения гражданского мира в обществе — это не использовать символы, у которых может быть несколько толкований одновременно. Напомню, что председатель Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова сообщила, что 9 мая ветераны ограничатся возложением цветов к Бронзову солдату, при этот георгиевские ленточки использоваться не будут.
Ответы Кристиан Яани, министра МВД Эстонии:
Как сейчас может быть истолковано ношение георгиевской ленты в публичном пространстве?
Эстония полностью поддерживает Украину, которая стала жертвой военной агрессии России. В Эстонии нет места для оправдания этой войне. Сейчас георгиевская лента и буква Z превращены кремлевским режимом в символы военной пропаганды и используются во время боевых действий в Украине. В нынешней ситуации невозможно понять, хочет ли человек при помощи георгиевской ленты выразить почтение воевавшим в Великой Отечественной войне отцам и дедам. Или он таким образом выражает поддержку войне в Украине, развязанной Россией. Поэтому Эстония не акцептирует использование противоречивых символов, которые могут давать отсылки к поддержке военных действий.
Исторически у георгиевской ленты есть несколько значений, но, к сожалению, своими действиями кремлевский режим исказил значение этого символа. Самый печально известный пример искажения первоначального значения символа связан со свастикой, которая в индуизме считается символом изобилия и счастья, но нацистский режим дал этому символу совершенно иное значение.
Скоро 9 мая. Многие люди хотят почтить память павших в Второй мировой войне. Могут ли они быть уверены, что никто им не помешает это сделать?
Эстония помнит и чтит память всех погибших в различных войнах. Мы понимаем, что часть жителей Эстонии хотят 9 мая почтить память своих близких, погибших во Второй мировой войне. Это не запрещено ни сейчас, не будет запрещено и впредь. Достойно помянем павших в войне, возложив цветы и установив свечи на кладбище, а не при помощи лент и флагов. Хотя бы по той причине, что последние символы используются сейчас для поддержки войны в Украине и оправдания убийств невинных людей.
Как сохранить хрупкое равновесие в нашем обществе?
Несмотря на то, что у людей, живущих в Эстонии разное прошлое, нас объединяет наше общее будущее. Нам нельзя поддаваться на провокации и конфликтовать, создавать противостояние. Мы выиграем, если будем разговаривать друг с другом, держаться вместе, разделять одни и те же ценности.