Коалиция достигла принципиальной договоренности по дополнительному бюджету. Аас намерен продолжить работу на посту министра

Сегодня в беседе с Delfi министр экономики и инфраструктуры Таави Аас бегло коснулся темы составляемого правящими партиями дополнительного бюджета. Он заверил, что стороны достигли принципиального единодушия.

Ранее уже сообщалось о ряде договоренностей по расходам дополнительного бюджета: к примеру, о повышении прожиточного пособия со 150 до 200 евро, об одноразовом пособии пенсионерам и на детей. Большая часть допбюджета пойдет на повышение обороноспособности Эстонии и обеспечение энергонезависимости (строительство СПГ-терминала). Значительная сумма будет направлена на покрытие расходов, связанных с украинскими беженцами.

"Таави Аас был критически настроен по возможной договоренности о дополнительном бюджете, считая что он должен быть более объемным", — сказал на прошлой неделе председатель парламентской франкции Центристской партии Яанус Карилайд. Теперь министр согласен с принципиальной договоренностью и намерен продолжить работать в составе правительства.

"Думаю, конечно да", — ответил Аас на вопрос о том, продолжит ли он работу на своем посту и после принятия дополнительного бюджета.