Табличке быть: Таллинн вернет на место название улицы Вене

На пустом месте дома недалеко от Ратушной площади скоро появится новая табличка. Городская управа уже заказала ее доставку и установку. ”С корректным названием улицы Вене”, — прокомментировали RusDelfi в управе.

Еще недавно "самую русскую улицу" Старого города переименовали в ”улицу Украины”, RusDelfi писал об этом неделю назад. Правда, табличка с названием ”Украина” была практически сразу же снята. А сегодня и вовсе здание оказалось без названия улицы.

В управе отметили, что табличка на улице Вене была заменена на другую самовольно и без согласования.

”Автор данной инициативы нам неизвестен, — отмечают в управе. — Неизвестно и то, кто и при каких обстоятельствах ее демонтировал и оставил пустое место на стене”.

Также на сегодняшний день отдельных решений по переименованию улиц в честь Украины пока не принято. Решения, касающиеся переименований или присвоения новых названий, принимаются на заседании мэрии.