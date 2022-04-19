Табличке быть: Таллинн вернет на место название улицы Вене
Таллиннская городская управа закажет новую табличку улицы Вене, которую недавно сняли.
На пустом месте дома недалеко от Ратушной площади скоро появится новая табличка. Городская управа уже заказала ее доставку и установку. ”С корректным названием улицы Вене”, — прокомментировали RusDelfi в управе.
Еще недавно "самую русскую улицу" Старого города переименовали в ”улицу Украины”, RusDelfi писал об этом неделю назад. Правда, табличка с названием ”Украина” была практически сразу же снята. А сегодня и вовсе здание оказалось без названия улицы.
В управе отметили, что табличка на улице Вене была заменена на другую самовольно и без согласования.
”Автор данной инициативы нам неизвестен, — отмечают в управе. — Неизвестно и то, кто и при каких обстоятельствах ее демонтировал и оставил пустое место на стене”.
Также на сегодняшний день отдельных решений по переименованию улиц в честь Украины пока не принято. Решения, касающиеся переименований или присвоения новых названий, принимаются на заседании мэрии.