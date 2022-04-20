20.04.2022, 20:40
Баскетболист Энтони Эдвардс назвал собаку Энтони Эдвардс-младший
ФОТО: AP Photo/Andy Clayton-King
Защитник ”Миннесоты” Энтони Эдвардс заявил, что его пес является его секретным оружием в плей-офф. Баскетболист назвал собаку Энтони Эдвардс-младший. По словам спортсмена, пес придает ему сил и энергии.
”Лучший пес в мире. Он все умеет делать сам, сам ест, следит за собой, все делает сам. Он мой лучший друг. Лучшее, что случилось со мной после перехода в НБА”, — заявил Эдвардс.
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