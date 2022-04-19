Лавров озвучил "настоящую причину спецоперации”

- Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях.

- ”Спецоперация” в Украине направлена на полное освобождение ДНР и ЛНР. Сейчас начинается ее следующая фаза.

- Россия не собирается менять украинский режим. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше.

- Настоящая причина ”спецоперации” — самодовольство Запада, который продвигал НАТО на восток.

- Запад просто воспользовался Зеленским против России. Нельзя всерьез обсуждать то, что он говорит, так как он постоянно меняет точку зрения.

- Россия не остановится перед установлением правды в Буче.