Новости России
19.04.2022, 13:04

Лавров озвучил "настоящую причину спецоперации”

 
ФОТО: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью индийскому ТВ. "Медуза" приводит главные тезисы, озвученные Лавровым.

- Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях.

- ”Спецоперация” в Украине направлена на полное освобождение ДНР и ЛНР. Сейчас начинается ее следующая фаза.

- Россия не собирается менять украинский режим. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше.

- Настоящая причина ”спецоперации” — самодовольство Запада, который продвигал НАТО на восток.

- Запад просто воспользовался Зеленским против России. Нельзя всерьез обсуждать то, что он говорит, так как он постоянно меняет точку зрения.

- Россия не остановится перед установлением правды в Буче.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии