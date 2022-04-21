Чего Россия не переживет. Почему санкции постепенно приведут к деградации экономики

Я постараюсь избегать банальностей, однако в качестве исходной точки для дальнейших рассуждений необходимо повторить ряд очевидных вещей, связанных с санкциями.

1. Неизбежно вырастут транзакционные издержки для любых экспортно-импортных операций: дисконты при экспорте, дополнительная или более дорогая логистика, усложнение схем платежей, дополнительная схемотехника, необходимая для осуществления некоторых операций. В последние годы внешнеторговый оборот составлял порядка 30-50% ВВП. Если принять рост издержек в среднем за 10%, то даже с учетом неизбежного сокращения внешнеторгового оборота чистые потери составят минимум 2% ВВП в год на весь период действия санкций.

2. После 2014 года основными механизмами влияния санкций были: резкое сокращение иностранных инвестиций (где главное не деньги, а приносимые инвесторами современные технологии и ноу-хау); переоценка рисков российским бизнесом, который стал тратить больше своего времени и внимания на создание запасных аэродромов за рубежом и принимал решения об инвестировании в России только с более высокой нормой доходности; отток наиболее современно мыслящих людей с наиболее востребованными современной экономикой компетенциями. Все эти три тенденции после начала войны еще более усилились.

3. Соотношение влияния "купцов" и "воинов" в стране, богатеющей от мирной торговли, сильно отличается от аналогичного соотношения в стране, находящейся "в кольце врагов". Любые надежды на то, что административное давление на бизнес в России снизится, наивны. Ограничений и регулирования неизбежно будет все больше (стратегические отрасли и ресурсы, нужды войны, цены на социально значимые товары), но не это главное. В стране, где у силовиков карт-бланш на борьбу с инакомыслием, их возможности "кошмарить бизнес" и получать коррупционные доходы неизбежно возрастают. Их значение в принятии решений (влияния на них) будет только расти, в то время как экономическая эффективность не находится у них в приоритете, а качество экономических решений в целом низкое.

Дмитрий Некрасов — российский экономист, предприниматель, политэмигрант. В прошлом сотрудник экспертного управления Администрации президента РФ Дмитрия Медведева, где занимался вопросами налоговой политики и пенсионной реформы. В 2011 году был ответственным секретарем Координационного совета оппозиции. Образование: МГИМО и Высшая школа экономики.

Теперь, отталкиваясь от этих вводных, разберем механику некоторых процессов, которые будут в ближайшее время происходить в российской экономике.