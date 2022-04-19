Два украинских футболиста поговорили о войне: послали друг друга, на этом разговор закончился
Нападающий сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал об общении с украинским экс-футболистом Анатолием Тимощуком, который остался работать тренером в санкт-петербургском "Зените" и молчит о военном вторжении РФ.
В интервью YouTube-каналу "КраСава", который ведет российский блогер Евгений Савин, Ярмоленко рассказал, что молчание Тимощука стало для него неожиданностью, поскольку считал его своим кумиром.
Ярмоленко рассказал, что после начала войны в Украине пытался поговорить с Тимощуком о российском вторжении и хотел узнать, почему тот молчит, но в ответ услышал нецензурную лексику в свой адрес.
”Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: ”Не спится так же, как и тебе”. Я ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: ”Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни”. Он послал меня на**й, я послал его, и на этом наш разговор закончился. Он просто боится, не знает, что с ним будет. Понимаю, что у него жена и дети — русские, но много твоих друзей из Украины, и у них гибнут родные. Ты спокойно можешь взять семью и жить в любом месте. Я не понимаю, как он сможет с этим жить", — сказал Ярмоленко.
Ранее Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ. Перед этим в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.
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