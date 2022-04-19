Два украинских футболиста поговорили о войне: послали друг друга, на этом разговор закончился

”Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: ”Не спится так же, как и тебе”. Я ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: ”Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни”. Он послал меня на**й, я послал его, и на этом наш разговор закончился. Он просто боится, не знает, что с ним будет. Понимаю, что у него жена и дети — русские, но много твоих друзей из Украины, и у них гибнут родные. Ты спокойно можешь взять семью и жить в любом месте. Я не понимаю, как он сможет с этим жить", — сказал Ярмоленко.