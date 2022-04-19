Посол России хочет встретиться с Министерством экономики и инфраструктуры. Никто не знает зачем(12)
На прошлой неделе Посольство России в Эстонии написало Министерству экономики и инфраструктуры, что посол РФ Владимир Липаев хочет встретиться с канцлером или вице-канцлером, чтобы обсудить автобусное движение Таллинн-Санкт-Петербург. О чем именно хочет поговорить посол, не знает никто.
Министерство сообщило, что н имеет понятия, о чем именно хочет поговорить посол РФ. Решение о встрече пока еще не было принято.
Перевозку пассажиров между Эстонией и Россией осуществляет Lux Express, но и у международной фирмы также нет информации о том, какие именно вопросы касательно автобусного движения желает обсудить посол.
Фирма отметила, что в последнее время распространяется много слухов о закрытии границ, но на данный момент не было введено ни одно ограничение, если не считать значительно увеличившийся в продолжительности процесс погранконтроля.
Lux Express продолжает трансграничные перевозки, чтобы обеспечить возможностью транспорта как для тех, чью жизнь война перевернула с ног на голову, так и для тех, кому чрезвычайно важно поехать в Россию или выехать из нее по причинам, связанным, например, со здоровьем, семьей или рабочими обязанностями.
В течение месяца с помощью автобусных линий Lux Express из России в ЭСтонии прибыло более тысячи беженцев из Украины. В то же время число граждан других страна на Петербургской линии выросло с 5% до более 20%.