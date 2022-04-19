В апреле уже произошло 76 пожаров на открытой местности

Хотя местами земля ещё покрыта снегом, в последние недели погода по-настоящему весенняя. Снег быстро тает, и тёплая и ветреная погода высушивает траву, что делает её легко воспламеняемой. ”Несмотря на то, что земля ещё сырая, прошлогодняя трава очень сухая и быстро может загореться. Для того, чтобы разгорелся большой пожар, достаточно лишь одной искры”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Поскольку уже начался сезон весенних работ в садах, когда часто разжигаются костры, нужно всегда помнить о безопасности, ведь большая часть крупных возгораний прошлогодней травы и случилась из-за вышедшего из-под контроля костра. Место для костра должно быть хорошо подготовлено, а вокруг него не должно быть легко воспламеняемых предметов. Нужно вокруг костра убрать мусор, а также огородить его камнями, чтобы огонь случайно не распространился дальше. Выбирая место для костра, нужно учитывать, чтобы рядом не было линий электропередач, так как поднимающийся горячий воздух вместе с дымом может стать причиной большого несчастья.

”Нужно обязательно взять с собой средства для тушения огня, например, ведро воды, чтобы при необходимости быстро затушить слишком большой костёр. Дело чести каждого, кто разжигает костёр, не оставлять его без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастье, достаточно всего пары секунд”, — добавил Саареметс. Нужно помнить, что в костре можно сжигать только чистую древесину, картон и бумагу, а сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглогодично.

В этом году спасатели тушили 116 возгораний в лесах и на открытой местности. В марте было 38 таких пожаров, а в апреле уже 76. Большая часть пожаров была из-за возгорания сухой прошлогодней травы, в нескольких случаях пожар начался из-за вышедшего из-под контроля костра.

Чтобы костёр был безопасным, нужно следовать простым правилам: