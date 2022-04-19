Департамент здоровья: в больницах 192 зараженных коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 19 апреля в больнице находится 192 зараженных коронавирусом пациента. Из них 80 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 50, или 62,5%, не вакцинированы и 30, или 37,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,3 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни, из которых в шести случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 6,9 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло трое зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 71-летняя женщина, 84-летняя женщина и 91-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 890 результатов теста, из которых 691 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 30 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 36 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 438 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 68. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 450 205 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,5%.

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