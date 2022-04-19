Американский дипломат: Эстония входит в список потенциальных жертв Путина
Российский диктатор Владимир Путин не ограничится войной только против Украины. Он может попытаться захватить другие государства, среди которых и страны-члены Североатлантического альянса (NATO). Но это лишь в том случае, если российским войскам и самой РФ удастся выжить в противостоянии с украинскими Силами обороны. Такое убеждение выразил американский дипломат Роберт Пирсон в статье The Hill, передает "Обозреватель".
По мнению Пирсона, глава Кремля стремится возвратиться к границам Российской империи. Соответственно, для этого ему нужно получить контроль над рядом европейских стран.
Пирсон говорит, что в списке таких потенциальных "жертв Путина" находятся не только Латвия, Литва и Эстония, но и Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова.
Он уверен, что российский лидер заинтересован в создании замороженного военного конфликта в Украине.
Поэтому главной задачей НАТО Пирсон назвал необходимость определиться с новой системой европейской безопасности после войны РФ против украинского государства.
Дипломат считает, что санкции против страны-агрессора России "не станут победой для США или НАТО", если они не мотивируют Путина вывести свои войска из Украины. В этом случае, подчеркнул он, Запад должен понять, что "играть в обороне" недостаточно.
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