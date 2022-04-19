Американский дипломат: Эстония входит в список потенциальных жертв Путина

Российский диктатор Владимир Путин не ограничится войной только против Украины. Он может попытаться захватить другие государства, среди которых и страны-члены Североатлантического альянса (NATO). Но это лишь в том случае, если российским войскам и самой РФ удастся выжить в противостоянии с украинскими Силами обороны. Такое убеждение выразил американский дипломат Роберт Пирсон в статье The Hill, передает "Обозреватель".