ВИДЕО | Командир полка "Азов" обратился к мировым лидерам

"Прямо сейчас в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся сотни мирных жителей. Среди них — люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся от "русского мира" в подвалах и бункерах. Они нашли свое единственное доступное убежище рядом с украинскими воинами, которые до сих пор защищают город от российских захватчиков", — сказал Прокопенко.

Командир "Азова" призвал лидеров всего мира организовать зеленый коридор и эвакуировать мирных жителей, раненых и тела убитых воинов.

"Российские оккупанты и коллаборанты из "ЛНР/ДНР" знают, что здесь мирные жители. Они сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей. Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им "безопасность" и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам", — отметил Прокопенко.

Также он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как сейчас живут мирные люди в убежищах.

Раннее командир прорвавшейся недавно к силам "Азова" 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из города,