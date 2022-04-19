Новости Эстонии
19.04.2022, 07:24

Украинский парламентарий расскажет Рийгикогу о военных преступлениях РФ

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Andres Putting
Спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал дополнительное заседание в зале заседаний замка Тоомпеа.

Оно начнется 21 апреля через 30 минут после окончания очередного заседания.

В повестке дня дополнительного заседания — обращение члена парламента Украины и первое чтение представленного 84 членами Рийгикогу проекта заявления Рийгикогу ”О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине” (584 AE).

Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки.

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