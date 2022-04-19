19.04.2022, 07:24
Украинский парламентарий расскажет Рийгикогу о военных преступлениях РФ
Foto: Andres Putting
Спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал дополнительное заседание в зале заседаний замка Тоомпеа.
Оно начнется 21 апреля через 30 минут после окончания очередного заседания.
В повестке дня дополнительного заседания — обращение члена парламента Украины и первое чтение представленного 84 членами Рийгикогу проекта заявления Рийгикогу ”О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине” (584 AE).
Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки.
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