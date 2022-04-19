Украинский парламентарий расскажет Рийгикогу о военных преступлениях РФ

Оно начнется 21 апреля через 30 минут после окончания очередного заседания.

В повестке дня дополнительного заседания — обращение члена парламента Украины и первое чтение представленного 84 членами Рийгикогу проекта заявления Рийгикогу ”О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине” (584 AE).