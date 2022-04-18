Владимир Зеленский: российские войска начали битву за Донбасс

”Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда — с Украиной.