Идет сбор подписей: народ требует лишить Марта Хельме статуса депутата
По состоянию на 17:05 в петиции под названием "Март Хельме, вон из Рийгикогу!" было 3456 подписавшихся, а на 19:05 количество удвоилось — это означает, что народная инициатива несколько раз переступала порог в количестве подписей, когда ее должны рассмотреть в правлении Рийгикогу (это — порог в 1000 подписей).
Подписать ее могут все постоянные жители Эстонии в возрасте 16 лет и старше.
”В Украине идет ожесточенная война, гибнут тысячи невинных людей, насилуют женщин и даже детей, а заявление Хельме позорно и отвратительно! ”, — комментирует ситуацию автор петиции Гете Кауге. ”Его поведение неприемлемо, и место Марта Хельме больше не должно быть в Рийгикогу! Мы соберем подписи и покажем, что думает эстонский народ!”
Однако что будет дальше, пока неясно. Народная инициатива требует, чтобы Хельме лишился статуса депутата, но, как свидетельствует Закон о статусе депутата Рийгикогу, это предложение малоперспективно.
Срок полномочий члена Рийгикогу истекает до истечения срока только в следующих случаях:
- занятие другой государственной должности;
- вступление в законную силу обвинительного приговора;
- отставка в порядке, установленном настоящим Законом;
- если Верховный суд постановил, что человек не в состоянии выполнять свои функции;
- в случае смерти.
"Вопрос этики и морали”
Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур сказал Delfi, что Март Хельме и EKRE должны сами принять решение, чтобы Хельме покинул Рийгикогу.
”Закон о статусе членов Рийгикогу устанавливает четкие рамки того, в каком случае досрочно истекает срок полномочий члена Рийгикогу”, — пояснил Певкур, ссылаясь на положения, вытекающие из закона.
”Поскольку ни одно из вышеперечисленных оснований не затрагивается петицией против Марта Хельме, единственным выходом остается для Марта Хельме уйти в отставку. Однако, на мой взгляд, это чисто этический и моральный вопрос, а не юридический", — сказал Певкур.