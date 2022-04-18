Идет сбор подписей: народ требует лишить Марта Хельме статуса депутата

По состоянию на 17:05 в петиции под названием "Март Хельме, вон из Рийгикогу!" было 3456 подписавшихся, а на 19:05 количество удвоилось — это означает, что народная инициатива несколько раз переступала порог в количестве подписей, когда ее должны рассмотреть в правлении Рийгикогу (это — порог в 1000 подписей).

Подписать ее могут все постоянные жители Эстонии в возрасте 16 лет и старше.

”В Украине идет ожесточенная война, гибнут тысячи невинных людей, насилуют женщин и даже детей, а заявление Хельме позорно и отвратительно! ”, — комментирует ситуацию автор петиции Гете Кауге. ”Его поведение неприемлемо, и место Марта Хельме больше не должно быть в Рийгикогу! Мы соберем подписи и покажем, что думает эстонский народ!”

Однако что будет дальше, пока неясно. Народная инициатива требует, чтобы Хельме лишился статуса депутата, но, как свидетельствует Закон о статусе депутата Рийгикогу, это предложение малоперспективно.

Срок полномочий члена Рийгикогу истекает до истечения срока только в следующих случаях:

занятие другой государственной должности;

вступление в законную силу обвинительного приговора;

отставка в порядке, установленном настоящим Законом;

если Верховный суд постановил, что человек не в состоянии выполнять свои функции;

в случае смерти.

"Вопрос этики и морали”



Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур сказал Delfi, что Март Хельме и EKRE должны сами принять решение, чтобы Хельме покинул Рийгикогу.

”Закон о статусе членов Рийгикогу устанавливает четкие рамки того, в каком случае досрочно истекает срок полномочий члена Рийгикогу”, — пояснил Певкур, ссылаясь на положения, вытекающие из закона.

”Поскольку ни одно из вышеперечисленных оснований не затрагивается петицией против Марта Хельме, единственным выходом остается для Марта Хельме уйти в отставку. Однако, на мой взгляд, это чисто этический и моральный вопрос, а не юридический", — сказал Певкур.