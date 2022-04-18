18.04.2022, 21:38
Ушел из жизни политик и биолог Рейн Ратас
Foto: Andres Putting
В понедельник, 18 апреля, на 84-ом году жизни скончался бывший член Рийгикогу и биолог Рейн Ратас, сообщает rus.err.ee.
Рейн Ратас был членом Конгресса Эстонии и членом Рийгикогу в период с 2007 по 2011 годы, с 1999 года он являлся членом Центристской партии.
Ратас также несколько раз входил в состав Таллиннского городского собрания.
Рейн Ратас является отцом председателя Центристской партии Юри Ратаса.
Прощание с Рейном Ратасом пройдет в пятницу, 22 апреля, в 14.00 в церкви Олевисте.