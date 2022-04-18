Новости Эстонии
18.04.2022, 21:38

Ушел из жизни политик и биолог Рейн Ратас

 
Rein Ratas.
Rein Ratas.
Foto: Andres Putting

В понедельник, 18 апреля, на 84-ом году жизни скончался бывший член Рийгикогу и биолог Рейн Ратас, сообщает rus.err.ee.

Рейн Ратас был членом Конгресса Эстонии и членом Рийгикогу в период с 2007 по 2011 годы, с 1999 года он являлся членом Центристской партии.

Ратас также несколько раз входил в состав Таллиннского городского собрания.

Рейн Ратас является отцом председателя Центристской партии Юри Ратаса.

Прощание с Рейном Ратасом пройдет в пятницу, 22 апреля, в 14.00 в церкви Олевисте.

RusDelfi
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