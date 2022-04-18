”Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный” Истории жителей деревень под Киевом переживших оккупацию

37-летняя Кристина (имя изменено по просьбе героини) живет с отцом и женой брата к востоку от центра Богдановки, их дом стоит ”в полях” на Залесской улице. ”8 марта начался сильный бой [на шоссе, ведущем к Киеву через Бровары], мы видели танки, которые идут через поселок, и много дыма на шоссе (имеется в виду трасса Е-95, местное обозначение М-01, — прим. ”Медузы”). Некоторые наши соседи успели убежать в этот день: видимо, как-то прошмыгнули между колонной [военной техники], которая шла вперед на Киев, и той, которая позже уже возвращалась с боя”, — рассказывает она.

Первая колонна российских танков появилась в Богдановке днем во вторник, 8 марта. Камеры уличного наблюдения зафиксировали ее движение на центральной улице Богдана Хмельницкого около полудня. Несколько бронемашин сразу свернули во дворы — например, на улицу Крымца; солдаты спрятались в недостроенных домах. ”Их было человек 10–15, — рассказывает ”Медузе” житель Богдановки Валентин. — Они просто бахнули [взломали и разграбили] магазин — и с мешками через плечо пришли к нам жить. Вломились”.

Один из таких населенных пунктов на востоке Киевской области, где после обстрела танковой колонны на пути к столице спрятались российские военные, — это Богдановка, небольшое село в 20 километрах к северо-востоку от Киева. До войны в нем жили две с половиной тысячи человек. Оно находится на пути к Броварам, самому крупному населенному пункту Киевской области и городу-спутнику столицы. Старый центр Богдановки растянулся вдоль главной улицы Хмельницкого, на севере — таунхаусы, а на востоке — новые ”поля”, где постепенно отстраиваются особняки киевского среднего класса. В них, как говорят местные, въезжает ”молодежь” — то есть состоятельные молодые семьи.

В начале апреля мир узнал о Буче: этот топоним стал символом жестокости российских солдат во время вторжения в Украину. Там россияне прицельным огнем уничтожали жилые дома; казнили, пытали и насиловали гражданских. То же самое происходило и в других населенных пунктах Киевской области на правом берегу Днепра, оказавшихся в первые недели войны в полной оккупации.

Напряжение между российскими солдатами и местными жителями вылилось в вооруженную стычку уже после полудня. ”Они полезли в дом моей тещи, — вспоминает Олег. — Слава богу, она в этот момент была у соседки. А я смотрел на все это из своего собственного дома”. У самого Олега в этот момент прятались гости: ”Дочка моя, еще приехал товарищ со своей подругой… 20-летние девчонки. Сыну 16 лет. Я понимал, чем это все может закончиться, — вспоминает Олег. — И как-то так решение пришло само собой: у нас карабин был охотничий — и мы с товарищем решили, что если полезут — будем стрелять”.

Украденные из коттеджей вещи российские солдаты вывозили на украденном же красном квадроцикле, рассказывают местные. ”Крепили к нему прицеп легковой и свозили все в лес”, — вспоминает Александр с соседней улицы Крымца (кучу телевизоров жители Богдановки потом действительно нашли в лесу неподалеку от села).

Утром 9 марта группа российских военнослужащих начала ”обход” Залесской улицы. Почти сразу в руках военных появился алкоголь: ”В одной руке — автомат, в другой — бутылка. Стреляет — и тут же пьет из горла. А на ногах уже красные кроссовки чьи-то. Приоделся”, — вспоминает в беседе с ”Медузой” местный житель Олег, живущий в коттедже на Залесской улице.

Дальше всех, на самой восточной окраине Богдановки, в конце Залесской улицы, стоит дом 34-летней Евгении (имя изменено по просьбе героини). ”Мы видели только дым на шоссе. На ворота я вывесила простыню, чтобы сразу было понятно, что в доме есть гражданские”, — рассказывает она ”Медузе”. Евгения видела, как три танка, ехавших по улице Хмельницкого по направлению к шоссе на город Бровары, вернулись обратно в село и прошли по огородам, укрывшись затем в сосновом лесу. Еще через пару часов солдаты начали таскать мешки с продуктами из разграбленного магазина по пустым домам, вспоминает Кристина, соседка Евгении по селу.

Виктория (имя изменено по просьбе героини) живет в доме по соседству с Кристиной, она тоже наблюдала за техникой в бинокль: ”Ближе всего к нам подъехал танк с белой буквой О, это перекресток Залесской улицы, у соснового леса. Он заехал во двор к нашим соседям, постоял, развернулся и уехал куда-то дальше”.

Когда военные перепрыгнули к Олегу через забор и принялись открывать ворота изнутри, из дома открыли огонь (кто именно, Олег не уточняет). ”Вроде даже ранили кого-то, — заявляет Олег. — По крайней мере, они закричали: ”Трехсотый!” [раненый]. Мы выиграли 15 минут, чтобы тихонечко убежать. Перелезли через забор — и туда, к лесу”.

Вечер. Дом Виктории



Двое российских солдат в балаклавах пришли в дом к 52-летней Виктории приблизительно в 21:30. ”Были шаги. Потом разбилось стекло на кухне — по нему дали очередью из автомата. Мы с мужем закричали, что без оружия — и что в доме дети. Электричество так и не включили, поэтому мы [в темноте] пытались различать звуки”, — рассказывает Виктория ”Медузе”.

Все происходило очень быстро. Солдаты включили яркий фонарь и последовательно светили всем на лица. В доме находились четыре человека: Виктория, ее свекровь — женщина в возрасте, муж Алексей и десятилетняя дочь. На дочке луч фонаря задержался, и солдат повыше ростом сказал: ”Ребенок, извини”. ”Второй спросил: ”У вас погреб есть?” — ”Нет, только насосная”. Это буквально яма два на два метра, — рассказывает Виктория. — Нам разрешили взять одеяло, военные стали загонять нас в эту насосную, но муж поднял шум, что свекровь тучная и не сможет туда залезть. Солдаты махнули на нее рукой и будто забыли об ее существовании”.

Вход в насосную станцию во дворе дома прикрыт ярко-зеленым люком. Спуститься в этот неглубокий колодец можно по приставной деревянной лестнице. Внизу на выложенном кирпичом полу могут стоя уместиться несколько человек.

Люк закрыли на две минуты, затем снова открыли, рассказывает Виктория: ”Солдат пониже ростом сверху вниз с автоматом в руке спросил: ”Есть сигареты?” Муж ответил: ”Нет, сам четыре дня не курил” — и тогда солдат выстрелил в нас. Пуля попала мужу в руку. Потом этот же солдат сказал второму ”**** [прикончи] его”, и тот сразу застрелил Лешу в голову. Он обмяк и начал падать прямо на дочь, зажал ее — и так умирал, прямо на ней. Я держала его за руку, пока не поняла что все, что он стал холодеть”.

Сосед Виктории Валентин подтверждает эту историю. Дом и насосная шахта хорошо просматриваются из его окна. Валентин видел, как солдаты ходили по дому с фонариками, и слышал, что они кричали: ”Курево, курево!” ”Тут же у нас такая тишина была, все на стреме сидели. Сигарет военные не нашли. И вернулись к насосной — требовать их у хозяина, — вспоминает Валентин. — Открыли колодец. И сначала раз выстрелили, а потом добили”.

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