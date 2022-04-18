ВИДЕО | Центр Таллинна посетил необычный гость

Среди очевидцев оказался и политик Свен Миксер. Он поделился этой историей у себя на странице в Фейсбуке. Под его постом в комментариях собралось много людей, которые выдвигали различные предположения касательно целей визита габаритного грызуна. Однако городская жизнь совсем не подходит для полуводного млекопитающего. Даже среди ночи городской трафик представляет для него смертельную опасность.

За пару дней до этого сообщение о бобре поступило и в Общество защиты диких животных Эстонии, однако поймать животное тогда не удалось. Пока не ясно, идет ли речь об одной и той же особи или же их несколько.

По словам члена правления общества Вирге Высуяла, случаи выхода бобров в города происходят каждую весну — в большинстве случаев мы имеем дело с молодыми особями. ”Молодые бобры еще глупые и могут легко заблудиться. В прошлом году один бобер забрался еще дальше”, - поясняет она.

Общество защиты диких животных Эстонии настоятельно просит людей не трогать заблудившихся диких животных. О них следует сообщить по телефону общества 5632 2200 или на короткий телефон государственной помощи животным 1247.