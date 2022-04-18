Семинар по вопросам карьеры Эстонской кассы по безработице
Виртуальная ярмарка — хорошая возможность как для работодателей, так и для соискателей работы. На сайте toomess.ee размещена информация приблизительно 130 работодателей со всей Эстонии и самые разнообразные предложения о работе (от службы обслуживания клиентов до производства). Кроме того, в ярмарке участвует большое количество профессиональных и высших учебных заведений, которые поделятся информацией о возможностях продолжить обучение.
Cеминар по карьере Эстонской кассы по безработице
19.04.2022 10.00 — 14.45
Mодератор: Кристьян Пиxль
10.00 — 10.10 Введение и вступительное слово председателя правления Эстонской кассы по безработице Меэлиса Паавела
10.10 — 10.45 Моя новая работа — где я могу ее найти?
Джута Палмери — главный консультант Fontes
11.00 — 11.45 Работодатель или работник — у кого больше прав при заключении трудового договора
Эне Олле — юрист, консультирующий по вопросам трудовой инспекции
Сирле Блюмберг — департамент социального страхования, руководитель службы поддержки жертв торговли людьми
Свен Энок — главный налоговый аудитор Налогово-таможенного департамента Эстонии
12.00 — 12.45 Переход от временной работы к постоянному контракту
Кристьян Пеэске — член правления Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов, член правления и владелец ресторана Lee и Lore Bistroo
Киллу Майдла — генеральный директор Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов
13.00 — 13.45 Учеба или работа — что выбрать?
Лемме-Геттер Метсала — консультант работодателей и консультант по вопросам карьеры Эстонской кассы по безработице
14.00 — 14.45 Почему вам приходится балансировать между работой и личной жизнью?
Кюллике Оя — супервайзер, тренер и консультант по вопросам карьеры
Лайне Рандъярв — тренер по личностному развитию, командный тренер и консультант по управлению
Модератор: Кай Миллер
10.00 — 10.05 Введение
10.05 — 10.45 Работодатели и меняющийся рынок труда
Мари Эварт — менеджер по маркетингу RecruitLab
11.00 — 11.45 Какие возможности есть у работодателя, чтобы сделать начало работы гладким для работника?
Наталья Хорохордина — руководитель отдела найма и производственных отношений Eesti Energia AS
12.00 — 12.45 Как внести свой вклад в обучение сотрудников?
Прийт Орассон — член правления AS G4S Estonia
Иллинор Сиболд — консультант работодателей Эстонской кассы по безработице
13.00 — 13.45 О чем следует помнить работодателю, предлагая первый опыт работы?
Леа Кимбер — менеджер по персоналу в Maxima Eesti OÜ
Мадис Лайд — генеральный директор ibis Tallinn Center и член правления Эстонского общества гостиниц и ресторанов
Кристьян Ванаселья — соучредитель и генеральный директор GoWorkABit
14.00 — 14.45 Как стать работодателем мечты?
Кристель Маран — заместитель председателя Исполнительного совета PARE
Марика Райски — менеджер по связям с общественностью в Elisa Eesti AS
Эвелин Аусмеес — специалист по персоналу Эстонской кассы по безработице