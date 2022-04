Семинар по вопросам карьеры Эстонской кассы по безработице

Виртуальная ярмарка — хорошая возможность как для работодателей, так и для соискателей работы. На сайте toomess.ee размещена информация приблизительно 130 работодателей со всей Эстонии и самые разнообразные предложения о работе (от службы обслуживания клиентов до производства). Кроме того, в ярмарке участвует большое количество профессиональных и высших учебных заведений, которые поделятся информацией о возможностях продолжить обучение.

Cеминар по карьере Эстонской кассы по безработице



19.04.2022 10.00 — 14.45





Mодератор: Кристьян Пиxль

10.00 — 10.10 Введение и вступительное слово председателя правления Эстонской кассы по безработице Меэлиса Паавела

10.10 — 10.45 Моя новая работа — где я могу ее найти?

Джута Палмери — главный консультант Fontes

11.00 — 11.45 Работодатель или работник — у кого больше прав при заключении трудового договора

Эне Олле — юрист, консультирующий по вопросам трудовой инспекции

Сирле Блюмберг — департамент социального страхования, руководитель службы поддержки жертв торговли людьми

Свен Энок — главный налоговый аудитор Налогово-таможенного департамента Эстонии

12.00 — 12.45 Переход от временной работы к постоянному контракту

Кристьян Пеэске — член правления Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов, член правления и владелец ресторана Lee и Lore Bistroo

Киллу Майдла — генеральный директор Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов

13.00 — 13.45 Учеба или работа — что выбрать?

Лемме-Геттер Метсала — консультант работодателей и консультант по вопросам карьеры Эстонской кассы по безработице

14.00 — 14.45 Почему вам приходится балансировать между работой и личной жизнью?

Кюллике Оя — супервайзер, тренер и консультант по вопросам карьеры

Лайне Рандъярв — тренер по личностному развитию, командный тренер и консультант по управлению