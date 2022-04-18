В пожаре в жилом доме погиб 92-летний мужчина

О возгорании сообщили соседи. Поскольку, по их словам, в доме проживал одинокий 92-летний мужчина, спасатели сразу же вошли в дом, чтобы найти человека. К сожалению, через несколько минут они вынесли из здания тело мужчины. Пожар был потушен в 11:43. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние дома, но сам горевший дом оказался полностью разрушен. Работы по тушению были осложнены наличием газовых баллонов возле здания.

Причины случившегося устанавливаются.

В связи с этим трагическим инцидентом Спасательный департамент призывает людей обращать внимание на пожарную безопасность в местах проживания пожилых родственников, знакомых или соседей . Необходимо убедиться в исправности дымовых датчиков, которые могут спасти жизнь.

В этом году в пожарах погибли 16 человек.

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