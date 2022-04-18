На государственных дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

В этом году максимальная разрешенная скорость будет повышена на четырехполосных и шоссейных дорогах с разделительной полосой по типу 2+1; максимально разрешенная скорость на двухполосных дорогах останется на уровне 90 км/ч.

На 24-километровом участке Козе — Выыбу на шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа в светлое время суток и при хороших дорожных условиях разрешено движение со скоростью 120 км/ч.

На участках дорог с разделительной полосой по типу 2+2 на 157 километрах разрешена скорость 110 км/ч на шоссе Таллинн — Нарва, Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, Таллинн — Пярну — Икла и на Таллиннской окружной дороге.

100 км/ч разрешены на 30 километрах в основном на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, скоростной режим на этих участках не меняется, 100 км/ч там разрешались и зимой.