Департамент здоровья: в больницах 210 зараженных коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 18 апреля в больнице находится 210 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 90 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 57, или 63,3%, не вакцинированы и 33, или 36,7%, с завершенным курсом вакцинации.