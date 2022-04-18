18.04.2022, 12:03
Департамент здоровья: в больницах 210 зараженных коронавирусом, умерли шесть человек
Foto: Priit Simson
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 603 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 181, или 11,3% от общего количества тестов.
По состоянию на утро 18 апреля в больнице находится 210 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 90 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 57, или 63,3%, не вакцинированы и 33, или 36,7%, с завершенным курсом вакцинации.
Новость дополняется.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.