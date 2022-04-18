”Пропал без вести в открытом море?!!!” Житель Ялты рассказал о гибели своего сына, служившего на крейсере ”Москва”

Из текста следует, что Дмитрий Шкребец считает своего сына погибшим:

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера ”Москва”, среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!!!

После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?"

Егор Шкребец, по словам Дмитрия, был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере ”Москва” он служил в должности корабельного кока. ”Радио Свобода” нашло упоминание кока Егора Шкребца в номере газеты Балтийского флота ”Страж Балтики” от 24 декабря. Там он назван выпускником Ялтинского экономико-технологического колледжа по специальности ”повар-кондитер”. На иллюстрации к статье изображен тот же молодой человек, что и на фотографиях в посте Дмитрия Шкребца.

Дмитрий Шкребец попросил читателей распространить его обращение, ”чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию”, и заявил, что намерен посвятить всю жизнь тому, ”чтобы правда победила в этой истории”. ”Человеку, у которого таким подлым образом отняли сына, не страшно уже ничего!”, — сказано в его посте.

Он также опубликовал фотографии сына и, вероятно, его сослуживцев, сделанные, как следует из подписи, за четыре дня до гибели, и выложил видеообращение к сыну со словами: ”Сынок, я тебя люблю. Мы всегда вместе, мы всегда рядом”.

При этом первоначальный пост Дмитрия Шкребца был удален. Позже он выложил текст заново с комментарием ”Скоро опять удалят” и призывом скопировать его. Вскоре после этого первоначальный пост снова стал виден, но затем опять пропал.

Минобороны РФ и другие официальные органы заявление Дмитрия Шкребца пока не прокомментировали — как и другие сообщения о гибели моряков на крейсере ”Москва”.