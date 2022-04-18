Новости Эстонии
18.04.2022, 07:37

Под Таллинном до конца октября будет ограничено движение

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Kristjan Järv

В связи со строительством виадука железнодорожной магистрали Rail Baltic в Ассаку с 18 апреля и до конца октября будет ограничено движение, пишет rusERR.

Строительные работы затронут 10-й километр шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Движение будет перенаправлено на временную полосу движения.

В месте работ будет действовать ограничение скорости.

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