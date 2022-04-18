18.04.2022, 07:37
Под Таллинном до конца октября будет ограничено движение(7)
Foto: Kristjan Järv
В связи со строительством виадука железнодорожной магистрали Rail Baltic в Ассаку с 18 апреля и до конца октября будет ограничено движение, пишет rusERR.
Строительные работы затронут 10-й километр шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Движение будет перенаправлено на временную полосу движения.
В месте работ будет действовать ограничение скорости.
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