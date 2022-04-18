18.04.2022, 07:18
В Таллинне пятилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
Foto: Tiit Blaat
В воскресенье в Таллинне под машину попал маленький мальчик.
Вчера в 17:20 поступило сообщение об аварии возле Нису, 22 в Таллинне, где пятилетний мальчик выбежал из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть и получил удар от легкового автомобиля Volkswagen CC, которым управлял 52-летний мужчина.
Пешехода доставили в Таллиннскю детскую больницу.
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