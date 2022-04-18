В Таллинне пятилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

Вчера в 17:20 поступило сообщение об аварии возле Нису, 22 в Таллинне, где пятилетний мальчик выбежал из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть и получил удар от легкового автомобиля Volkswagen CC, которым управлял 52-летний мужчина.

Пешехода доставили в Таллиннскю детскую больницу.

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