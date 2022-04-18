Здоровье
18.04.2022, 07:00

Германия начнет применять вакцину от "омикрона" с сентября

 
Et olla valmis uuteks viirusetüvedeks, peab ka järgnevateks aastateks tagama piisavas koguses vaktsiine, sealhulgas kohandatud vaktsiine.
Et olla valmis uuteks viirusetüvedeks, peab ka järgnevateks aastateks tagama piisavas koguses vaktsiine, sealhulgas kohandatud vaktsiine.
Foto: Margus Pahv

Уже этой осенью граждане ФРГ смогут привиться препаратом, приспособленным под омикрон-вариант коронавируса, сказал глава Минздрава. Карл Лаутербах не исключил ухудшения эпидемиологической обстановки.

Вакцина, приспособленная под вариант коронавируса "омикрон", будет применяться по всей Германии начиная с сентября, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Мы закупаем вакцину, которая защищает от омикрон-варианта. Она ожидается в сентябре", - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 апреля.

По словам Лаутербаха, постоянное появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2, "означает, что нам все сложнее готовиться к мутациям". "Вполне возможно, что мы получим очень заразный омикрон-вариант, который будет столь же смертоносным, как и "дельта". Это было бы абсолютно убийственным вариантом", - отметил министр. Он не исключил, что осенью придется вновь вводить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, пишет Dw.com.

Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ снижается

Между тем заболеваемость коронавирусом в Германии продолжила снижаться в пасхальные выходные. Семидневный коэффициент заражаемости на утро 17 апреля составил 834,3 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее значение индикатора равнялось 876,5 случая, а неделю назад - 1097,9 случая.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 39 784 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 23 416 663 человека, излечились - 19,88 млн. Кроме того, за прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 13 пациентов. С начала пандемии в стране зафиксировано 132 942 летальных исхода, связанных с ковидом.

Данные, публикуемые в праздничные дни, обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проводимых тестов и неполной информации, поступающей от органов здравоохранения на местах, отмечают в RKI.

Вакцинация от COVID-19 в ФРГ

К 14 апреля в Германии сделано 172,5 млн прививок от COVID-19. 76,1 процента жителей страны привиты полностью, а 59,1 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

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