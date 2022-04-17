Скончалась музыкант Марью Куут

В 1965 году престижный джазовый журнал Down Beat назвал ее лучшей джазовой певицей в Советском Союзе. В 1980-е годы Куут работала в Швеции продюсером на радио. В конце 80-х сотрудничала с компанией Warner Bros, занималась аранжировкой, продюсерской деятельностью, писала музыку, пишет Rus.err.ee.

С 1991 по 2005 год выступала на круизных кораблях. В 2000-е годы также начала работать диджеем. В 2006 году получила премию за достижения всей жизни за свой вклад в эстонскую музыку.

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