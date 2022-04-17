Папа римский призвал к миру на трех языках

Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за "жестокость и мрак".



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