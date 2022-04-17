17.04.2022, 19:03
Папа римский призвал к миру на трех языках
ФОТО: Scanpix
Папа римский Франциск призвал к миру в Украине в своем "Твиттере". Он написал свое послание на трех языках - английском, украинском и русском.
Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за "жестокость и мрак".
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