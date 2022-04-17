17.04.2022, 18:47
Пожилая женщина погибла, вероятно, из-за подгоревшей еды
Foto: Argo Ingver
В воскресенье в 15.47 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в запертой квартире дома на улице Сяэсе в Тамсалу сработал датчик дыма. Спасатели зашли в квартиру, на плите горела еда, в комнате обнаружили женщину старше 70 лет без сознания. Пострадавшую передали врачам скорой помощи. К сожалению, спасти женщину уже не удалось.
Точные обстоятельства дела еще выясняются, но спасатели просят не оставлять бытовую технику без присмотра: если вы готовите, оставайтесь на кухне.
В связи с этим трагическим событием Спасательный департамент призывает обратить внимание на пожарную безопасность жилья пожилых родственников, знакомых или соседей: "просим убедиться в том, что у них работают датчики дыма и газа".
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