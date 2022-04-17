Пожилая женщина погибла, вероятно, из-за подгоревшей еды

В воскресенье в 15.47 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в запертой квартире дома на улице Сяэсе в Тамсалу сработал датчик дыма. Спасатели зашли в квартиру, на плите горела еда, в комнате обнаружили женщину старше 70 лет без сознания. Пострадавшую передали врачам скорой помощи. К сожалению, спасти женщину уже не удалось.