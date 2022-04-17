Украинские военные в Мариуполе отказались сдаваться

"Город все еще не пал", - заявил Шмыгать, отметив, что украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя.

Ранее в воскресенье российская сторона предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие и сдаться.

По сообщениям российского минобороны, украинские военные находятся в укрытии на заводе "Азовсталь". Речь может идти о 2,5 тысячах военных.

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