Отвечающая за территорию у ТЦ Laagna в Ласнамяэ фирма пожаловалась управе на кормление голубей
Фирма BREM Kinnisvarahooldus, которая несет ответственность за чистоту у торгового центра Laagna в столичном районе Ласнамяэ, пожаловалась местной управе на горожан, которые подкармливают голубей. Районные власти признали, что проблема действительно существует.
"Что касается проблемы кормления птиц, то она есть и, опять же, это проблема не только для Ласнамяэ, но и для других районов города. С одной стороны, прикормленные птицы - это большая проблема для квартирных товариществ и владельцев машин. С другой стороны, это проблема и для самих птиц, так как последствия неправильной пищи и ее избытка очень опасны для птиц", - прокомментировала в воскресенье старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко порталу rus.err.ee.
Она напомнила, что кормить диких птиц и животных в черте города в Таллинне запрещено. Муниципальная полиция имеет право оштрафовать нарушителя. Максимальная сумма взыскания, в соответствии с Законом об охране порядка, составляет 9600 евро.
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