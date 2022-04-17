Отвечающая за территорию у ТЦ Laagna в Ласнамяэ фирма пожаловалась управе на кормление голубей

"Что касается проблемы кормления птиц, то она есть и, опять же, это проблема не только для Ласнамяэ, но и для других районов города. С одной стороны, прикормленные птицы - это большая проблема для квартирных товариществ и владельцев машин. С другой стороны, это проблема и для самих птиц, так как последствия неправильной пищи и ее избытка очень опасны для птиц", - прокомментировала в воскресенье старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко порталу rus.err.ee.