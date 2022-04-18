Летом широкий выбор вегетарианских продуктов в Prisma станет еще интереснее
Prisma предлагает самый широкий ассортимент веганских продуктов и планирует расширить его еще больше. Например, летом в продаже появятся различные виды растительного шашлыка.
В последние годы потребление вегетарианских и веганских продуктов значительно выросло. Эти продукты пользуются спросом в магазинах больше, чем когда-либо прежде. ”Мы получаем множество отзывов от клиентов, отдающих предпочтение продуктам растительного происхождения. Они делятся своим мнением о том, каким должен быть ассортимент Prisma. Как торговая сеть с самым широким выбором товаров мы рады тому, что можем предложить лучший выбор вегетарианских продуктов”, — говорит директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару. Он отмечает, что в последние годы производители активно вводят инновации, обогащающие выбор веганской продукции. Вкус этих изделий максимально приближен ко вкусу традиционных продуктов животного происхождения.
От хумуса до овощной пиццы
Статистика Prisma показывает, что к наиболее покупаемым продуктам растительного происхождения относятся хумус, веганский майонез, растительная начинка для пиццы и овощные пельмени. Что касается готовых продуктов, то сейчас наибольшей популярностью пользуются продукты Bon Soya Vegan. ”Эти товары добавляют в корзину не только убежденные сторонники веганских продуктов, но и люди, которые хотят время от времени видеть на своем столе легкие и полезные блюда, не содержащие мяса”, — поясняет Каймо Нийтару. Как правило, растительные продукты менее калорийны, чем те, в состав которых входит мясо.
Чтобы веганские продукты было проще найти, в магазинах Prisma установлены стеллажи с отдельной маркировкой. Последняя новинка — популярные во многих странах мира готовые изделия Wicked Kitchen. В этой серии можно найти готовые блюда, бакалею, продукты глубокой заморозки и мороженое.
Летом в продаже появится веганский шашлык
Продукция Wicked Kitchen в веганском ассортименте Prisma не единственная новость весенне-летнего периода. Вот-вот наступит сезон гриля, так что многих наших клиентов порадует то, что у нас появятся веганские шашлыки.
Статистика покупок Prisma показывает, что веганские продукты покупают не только убежденные вегетарианцы, но и люди, которые хотят перекусить более легкой и здоровой пищей.
Мы постоянно расширяем линейку растительных продуктов, выпускаемых под собственными торговыми марками Kotimaista и Rainbow. Веганские продукты часто значительно дороже, чем их мясные аналоги, однако продукты собственной торговой марки являются приятным исключением. Специфика заказа таких товаров позволяет удерживать выгодную цену: во-первых, продукция производится по спецзаказу, во-вторых, отсутствуют затраты на маркетинг. Качество не уступает качеству продуктов известных брендов, зачастую они производятся из того же сырья и на тех же заводах.
В ассортименте есть 70 растительных напитков
Сегмент напитков на растительной основе тоже обновится. В магазинах Prisma, предлагающих самый широкий ассортимент товаров, уже представлено более 70 наименований таких напитков. Самые популярные — овсяные. Отдельного упоминания и рекомендации заслуживают высоко оцениваемые покупателями овсяные напитки Valio Oddlygood и Fazer со вкусом Dumle. ”Любимые покупателями растительные напитки производятся известными брендами Valio, Oatly и Tere”, — говорит Каймо Нийтару. Он также добавляет, что новым трендом стали овсяные напитки типа ”бариста”, поскольку они прекрасно сочетаются с кофе и хорошо взбиваются.
Если количество поклонников вегетарианских продуктов будет расти, увеличится и ассортимент соответствующих товаров в Prisma. Тенденции на рынке и разработки новой продукции не останутся незамеченными. ”Мы размещаем вегетарианские продукты не отдельно, а рядом с так сказать обычными, поскольку хотим повысить информированность покупателей и помочь им делать здоровый выбор и пробовать растительные альтернативы”, — добавляет Каймо Нийтару.
Для веганских продуктов в магазине отведен отдельный стеллаж.
Отзывы и пожелания относительно ассортимента Prisma можно оставить на нашем сайте или в отделе информации магазина, обратная связь очень приветствуется!
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