Летом широкий выбор вегетарианских продуктов в Prisma станет еще интереснее

В последние годы потребление вегетарианских и веганских продуктов значительно выросло. Эти продукты пользуются спросом в магазинах больше, чем когда-либо прежде. ”Мы получаем множество отзывов от клиентов, отдающих предпочтение продуктам растительного происхождения. Они делятся своим мнением о том, каким должен быть ассортимент Prisma. Как торговая сеть с самым широким выбором товаров мы рады тому, что можем предложить лучший выбор вегетарианских продуктов”, — говорит директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару. Он отмечает, что в последние годы производители активно вводят инновации, обогащающие выбор веганской продукции. Вкус этих изделий максимально приближен ко вкусу традиционных продуктов животного происхождения.

От хумуса до овощной пиццы



Статистика Prisma показывает, что к наиболее покупаемым продуктам растительного происхождения относятся хумус, веганский майонез, растительная начинка для пиццы и овощные пельмени. Что касается готовых продуктов, то сейчас наибольшей популярностью пользуются продукты Bon Soya Vegan. ”Эти товары добавляют в корзину не только убежденные сторонники веганских продуктов, но и люди, которые хотят время от времени видеть на своем столе легкие и полезные блюда, не содержащие мяса”, — поясняет Каймо Нийтару. Как правило, растительные продукты менее калорийны, чем те, в состав которых входит мясо.

Чтобы веганские продукты было проще найти, в магазинах Prisma установлены стеллажи с отдельной маркировкой. Последняя новинка — популярные во многих странах мира готовые изделия Wicked Kitchen. В этой серии можно найти готовые блюда, бакалею, продукты глубокой заморозки и мороженое.

Летом в продаже появится веганский шашлык



Продукция Wicked Kitchen в веганском ассортименте Prisma не единственная новость весенне-летнего периода. Вот-вот наступит сезон гриля, так что многих наших клиентов порадует то, что у нас появятся веганские шашлыки.