ФОТО | Ведьмин колодец в Тухала чарующе выглядит и днем и ночью

Он приехал в Тухала около 19.30. Народу было много, парковка заполнена, машины были даже припаркованы на обочине дороги. “Я приехал в Тухала с четким планом - рисовать с помощью света”, - рассказал фотограф.

Фотографии получились удивительными:

Как ему это удалось?

Выяснилось, что надо быть изобретательным.

“Я взял с собой длиную 6-метровую удочку с толстой леской. К концу лески я прикрепил карманный фонарик, привязал удочку к шесту рядом с колодцем под таким углом, чтобы фонарик освещал центр колдовской ямы прямо сверху", - объяснил Хертсманн. "Установил камеру на штатив, вручную настроил фокус и параметры камеры (ISO 100, диафрагма 5,6, выдержка 20 секунд), нажал на спуск и в течение этих 20 секунд освещал "края" колодца синим светом".

Фотограф отметил, что всего сделал 28 снимков для того, чтобы получить “тот самый” - ту фотографию, которую он себе и представлял.

“Я призываю людей пробовать, думать о том, как сделать фотографию чуть лучше. Для этого нужно время, немного размышлений и много проб и ошибок. Некоторые идеи не получается воплощать, некоторые сложнее осуществить. Но если не пробовать, то и результата никогда не будет”, - советовал Яссу Хертсманн, надеясь вдохновить людей на то, чтобы они выходили за рамки стандартного.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.