Глава МИД Германии обсудит в Эстонии снижение энергозависимости от РФ

В Таллинне она встретится с главой внешнеполитического ведомства Эстонии Эвой-Марией Лийметс. На двусторонней встрече будут обсуждаться вопросы войны на территории Украины, подготовки к саммиту НАТО в Мадриде и снижения энергетической зависимости от России, сообщает портал rus.err.ee.

За день до этого министр иностранных дел Германии будет находиться в Риге, где встретится со своими коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы.

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