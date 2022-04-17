Эстония уже приняла 31 000 украинских беженцев

По информации Департамента полиции и погранохраны, с 27 февраля было зарегистрировано 20 522 заявления о предоставлении временной защиты. В учреждениях гостиничного сектора сейчас размещены 5105 украинских беженца, из них - 1883 ребенка.

Ранее правительство заявляло, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.