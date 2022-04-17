17.04.2022, 13:55
Эстония уже приняла 31 000 украинских беженцев
Foto: Andres Putting
С 27 февраля Эстония приняла 31 002 украинских военных беженца.
По информации Департамента полиции и погранохраны, с 27 февраля было зарегистрировано 20 522 заявления о предоставлении временной защиты. В учреждениях гостиничного сектора сейчас размещены 5105 украинских беженца, из них - 1883 ребенка.
Ранее правительство заявляло, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.
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