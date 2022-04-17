В больницах - 281 пациент с коронавирусом, за сутки умерли пятеро

За прошедшие сутки в больницах оказались 10 новых больных с коронавирусом. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 9,6 пациентов с симптомами COVID-19 в день.

Скончались пять человек: 71-летняя женщина, 81-летний мужчина, две 85-летние женщины и 94-летняя женщина. Четверо из них не были вакцинированы.

Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 2516 человек с коронавирусом.

За прошедшие сутки были введены 183 дозы вакцины, первую дозу получили 25 человек. По данным на утро 15 апреля, дополнительную или бустерную дозу получили 449 773 человека. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,5% от всего населения Эстонии.

За последние сутки было проанализировано 1689 результатов тестов, из них 281 положительный.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.