Новости Эстонии
17.04.2022, 13:21

В больницах - 281 пациент с коронавирусом, за сутки умерли пятеро

 
Positiivne COVID kiirtest
Positiivne COVID kiirtest
Foto: Argo Ingver
По состоянию на утро 17 апреля, в больницах находятся 207 пациентов с коронавирусом, 89 - с тяжелым течением COVID-19, из них 53, или 59,6%, не вакцинированы, а 36, или 40,4%, прошли полный курс вакцинации.

За прошедшие сутки в больницах оказались 10 новых больных с коронавирусом. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 9,6 пациентов с симптомами COVID-19 в день.

Скончались пять человек: 71-летняя женщина, 81-летний мужчина, две 85-летние женщины и 94-летняя женщина. Четверо из них не были вакцинированы.

Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 2516 человек с коронавирусом.

За прошедшие сутки были введены 183 дозы вакцины, первую дозу получили 25 человек. По данным на утро 15 апреля, дополнительную или бустерную дозу получили 449 773 человека. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,5% от всего населения Эстонии.

За последние сутки было проанализировано 1689 результатов тестов, из них 281 положительный.

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