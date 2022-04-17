Остатки российского танка и украинский военный в Харьковской области неподалеку от деревни Гусаровка.
Остатки российского танка и украинский военный в Харьковской области неподалеку от деревни Гусаровка.
Foto: AFP/Scanpix
За рубежом
17.04.2022, 21:35

ВОЕННЫЙ РАПОРТ | Теэт Калмус: артиллерия Украины стала гораздо активнее. Тяжелое вооружение тоже на подходе

 
Много разговоров ходит из-за российского крейсера “Москва”, особенно интересует судьба его экипажа. Последствия затопления этого судна имеют огромное значение, выходящее за рамки войны.
Teet Kalmus

Военный масштаб. Российские телепропагандисты начали закладывать фундамент для признания поражения, давая понять, что потопление "Москвы" было в первую очередь операцией НАТО. Но НАТО, как вы знаете, это не украинская армия. Зрители, зачарованные просмотром российского военного сериала, никогда бы не смогли смириться с тем, что в конце их победит кучка нелепых “хохлов”. Но если чудовищем является НАТО, то это вполне можно принять за конец первого сезона, за которым последует второй, в котором это чудовище найдет свою смерть.

RusDelfi
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