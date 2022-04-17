ВОЕННЫЙ РАПОРТ | Теэт Калмус: артиллерия Украины стала гораздо активнее. Тяжелое вооружение тоже на подходе

Военный масштаб. Российские телепропагандисты начали закладывать фундамент для признания поражения, давая понять, что потопление "Москвы" было в первую очередь операцией НАТО. Но НАТО, как вы знаете, это не украинская армия. Зрители, зачарованные просмотром российского военного сериала, никогда бы не смогли смириться с тем, что в конце их победит кучка нелепых “хохлов”. Но если чудовищем является НАТО, то это вполне можно принять за конец первого сезона, за которым последует второй, в котором это чудовище найдет свою смерть.